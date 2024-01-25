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В Белгородской области рассказали о подвиге экипажа сбитого Ил-76

Гладков: экипаж сбитого Ил-76 ценой своих жизней увел самолет от Яблоново

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Таисия Лисковец/РИА Новости

Члены экипажа самолета Ил-76, который был сбит в небе над Белгородской областью, ценой своих жизней увели загоревшийся лайнер от населенных пунктов и предотвратили потери среди мирных граждан. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, воздушное судно не упало в черте села Яблоново именно благодаря профессионализму и самоотверженности управлявших им пилотов. Глава области подчеркнул, что подвиг российских летчиков навсегда останется в памяти людей.

«Экипаж ценою собственных жизней увел подбитое воздушное судно от населенного пункта, чтобы не пострадали мирные жители», — подчеркнул Гладков.

Также он принес соболезнованиями семьям людей, которые находились на борту самолета. В частности, губернатор региона обратился к родственникам военнослужащих министерства обороны РФ.

24 января в Корочанском районе Белгородской области произошло крушение самолета Ил-76. На борту лайнера находились шесть членов экипажа, три сопровождающих и 65 пленных бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По данным российского министерства обороны, воздушное судно должно было доставить украинских солдат в Белгород. После этого их планировали транспортировать в зону обмена пленными.

В ведомстве подчеркнули, что по пути Ил-76 подвергся ракетному обстрелу со стороны ВСУ. Попавшие в самолет снаряды были запущены с территории Харьковской области, уточнялось в заявлении.

Позже губернатор Оренбургской области Денис Паслер рассказал, что сбитым лайнером управляли летчики из данного региона. Как он сказал, пилоты служили в местном военно-транспортном полку.

Ранее в Кремле прокомментировали крушение Ил-76 в Белгородской области.

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Крушение Ил-76 с пленными
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