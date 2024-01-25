В Госдуме назвали причину рекордного дефицита кадров в промышленности

Дефицит кадров на промышленных предприятиях России связан с тем, что они не выдерживают конкуренцию за работников, считает председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев. Многие выпускники вузов вместо сферы промышленности выбирают работу в финансовых организациях, где им обещают более высокие зарплаты, заявил он в беседе с НСН.

Ранее 47% руководителей промышленных предприятий заявили о кадровом голоде. По мнению Гутенева, эту ситуацию неверно называть дефицитом кадров, скорее это конкуренция за кадры.

«Предприятия, которые не повышают зарплаты, часто и сталкиваются с дефицитом кадров. Конкуренция прослеживается особенно в частном бизнесе. Работа на крупных государственных предприятиях стабильна и больше привлекательна для людей, чем частный сектор», — пояснил депутат.

Выпускников ведущих вузов переманивают банки – специалисты согласны на низкоквалифицированную работу с более высокой зарплатой. Сегодня в России есть большой запас кадров – это, в том числе, выпускники МГУ и «Бауманки», отметил Гутенев. Решить проблему с нехваткой работников предприятий можно лишь конкурентными зарплатами, уверен он.

«Мы видели, что совсем невысокие зарплаты были у работников ОПК в 2021 году, но потом возникла необходимость нарастить объемы и стала подтягиваться зарплата. Зарплаты растут в высокотехнологичных отраслях», — отметил депутат.

Напомним, руководители промпредприятий заявили о рекордном дефиците кадров за всю историю опросов, начиная с 1996 года. Отмечалось, что на этом фоне рост зарплат уже работающих и новых сотрудников наблюдается у 47% предприятий.

Ранее сообщалось, что работодатели на фоне дефицита кадров стали привлекать к работе подростков.