Россиян предупредили о риске заражения инфекцией опаснее ковида

Грипп на данном этапе представляет большую опасность для россиян, чем коронавирусная инфекция. Об этом kp.ru рассказала заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО, д.м.н., профессор Елена Малинникова.

По ее словам, именно грипп пока является лидером по числу заболевших.

«Сейчас мы находимся на экваторе, ровно в середине сезонного эпидемического подъема заболеваемости. В то же время нельзя исключать, что в оставшуюся половину эпидсезона еще будут эпизодические вспышки тех или иных респираторных инфекций. В частности, возможно повышение числа заражений у людей из групп риска — старше 60 лет, с серьезными хроническими заболеваниями», — предупредила профессор.

К последним она отнесла сердечно-сосудистые болезни, сахарный диабет, болезни органов дыхания. Чтобы защититься от гриппа, Малинникова рекомендует сделать прививку тем, кто еще этого не сделал.

Накануне врачи сообщали, что в России фиксируют рост случаев, когда граждане заражаются суперинфекцией — то есть двумя и более сезонными заболеваниями, такими как грипп и ОРВИ.

Ранее эпидемиолог рассказал, какие вирусы могут стать «болезнью Х».