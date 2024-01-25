Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россиян предупредили о риске заражения инфекцией опаснее ковида

Профессор Малинникова: грипп сейчас является более опасным, чем ковид

close
100%
Depositphotos

Грипп на данном этапе представляет большую опасность для россиян, чем коронавирусная инфекция. Об этом kp.ru рассказала заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО, д.м.н., профессор Елена Малинникова.

По ее словам, именно грипп пока является лидером по числу заболевших.

«Сейчас мы находимся на экваторе, ровно в середине сезонного эпидемического подъема заболеваемости. В то же время нельзя исключать, что в оставшуюся половину эпидсезона еще будут эпизодические вспышки тех или иных респираторных инфекций. В частности, возможно повышение числа заражений у людей из групп риска — старше 60 лет, с серьезными хроническими заболеваниями», — предупредила профессор.

К последним она отнесла сердечно-сосудистые болезни, сахарный диабет, болезни органов дыхания. Чтобы защититься от гриппа, Малинникова рекомендует сделать прививку тем, кто еще этого не сделал.

Накануне врачи сообщали, что в России фиксируют рост случаев, когда граждане заражаются суперинфекцией — то есть двумя и более сезонными заболеваниями, такими как грипп и ОРВИ.

Ранее эпидемиолог рассказал, какие вирусы могут стать «болезнью Х».

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами