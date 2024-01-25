Режим ЧС введен в Оренбургской области после взрыва

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) муниципального характера введен в Новотроицке Оренбургской области после взрыва на насосной станции. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

В настоящее время ведется разбор завалов. По данным ведомства, ситуация под контролем. По предварительным данным, пострадали три человека, их осмотрели врачи.

Региональное управление переведено в режим повышенной готовности. Продолжаются работы по разбору конструкций здания. В работе задействованы 77 человек и 25 единиц техники.

Утром 25 января стало известно, что здание канализационной насосной станции обрушилось в Новотроицке в Оренбургской области. По данным Telegram-канала «112», под завалами могут находиться до семи человек.

В декабре минувшего года город Гуково в Ростовской области остался без водоснабжения из-за аварии на насосной станции.

Ранее в Саратове назвали сроки восстановления отопления в 140 домах после коммунальной аварии.