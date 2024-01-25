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Стало известно, когда в Казани смогут расчистить автобусные полосы от снега

Автобусные полосы в Казани расчистят от снега до конца недели

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Thanassis Stavrakis/AP

Сотрудникам дорожных служб Казани поставили задачу расчистить 554 км дорог, по которым проходят маршруты общественного транспорта, от последствий аномального снегопада до конца недели. Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на мэрию города.

По данным издания, за неделю на казанские дороги первой и второй категории выпало более 1 млн тонн осадков. С начала действия плана «Буран», объявленного в городе 17 января, из Казани вывезли 236 тыс. тонн снега, при этом в предыдущие годы за весь зимний сезон обычно вывозилось от 650 до 900 тыс. тонн снега.

Мэр города Ильсур Метшин признал, что городские службы не справляются с объемами работ.

«Критика казанцев понятна, она справедливая. Где-то не успевают дворы расчистить, внутриквартальные проезды, но движение для пешеходов и транспорта стараемся расчистить в первую очередь у социальных учреждений, детсадов, школ, больниц, магазинов и остановок», — сказал Метшин.

23 января сообщалось, что власти Казани продлили план «Буран», он будет действовать по воскресенье, 28 января, включительно. Отмечалось, что в период с 17 по 22 января в городе выпало 49 мм осадков. Это 106% от месячной нормы, которая составляет 46 мм.

Ранее синоптики рассказали о надвигающихся сильных снегопадах на регионы России.

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