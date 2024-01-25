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Стало известно, когда заработает новая ж/д ветка между Мелитополем и Мариуполем

Гуськов: ж/д ветка между Мелитополем и Мариуполем заработает в течение двух лет

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Depositphotos

Новую железнодорожную ветку между Запорожской областью и Мариуполем в Донецкой народной республике (ДНР), идущую вдоль побережья Азовского моря, запустят в течение двух лет. Об этом журналистам сообщил и. о. заместителя председателя правительства Запорожской области по экономике Юрий Гуськов, передает ТАСС.

Он отметил, что уже ведется проектирование, а также ведутся соответствующие работы.

«По линии строительства и проектирования нас поддерживают и военные проектные институты в том числе. Думаю, в течение двух лет ветка будет активна, если не произойдет каких-то ключевых изменений», — сказал Гуськов.

До этого министерство обороны России сообщило, что российские саперы за три месяца обезвредили в Мариуполе и прилегающих к городу населенных пунктах 2 тысячи неразорвавшихся снарядов и мин-ловушек, оставленных Вооруженными силами Украины (ВСУ).

Также сообщалось, что металлургический комбинат имени Ильича, расположенный в Мариуполе, запустил первые три цеха после завершения разминирования.

Ранее в Мариуполе полностью разминировали территорию завода «Азовмаш».

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