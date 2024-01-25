Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе локализован

Пожар на Туапсинском нефтеперерабатывающем заводе локализован. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Туапсинского района Сергей Бойко.

По словам Бойко, он находится на месте пожара. На территории нефтеперерабатывающего завода горит вакуумная установка. В настоящее время пожар локализован. Идет его тушение.

Бойко сообщил об отсутствии пострадавших при пожаре. Он настоятельно попросил граждан доверять только официальным источникам информации и во избежание неблагоприятных последствий не выкладывать видео с места происшествия.

Ранее сообщалось, что площадь пожара на Туапсинском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) сейчас составляет около 200 квадратных метров. Пламя охватило одну из колонн предприятия для переработки топлива.

До этого сообщалось, что в Туапсе произошел пожар в районе нефтебазы. По словам очевидцев, перед пожаром над городом были слышны взрывы. По предварительным данным, сработала система противовоздушной обороны.

Ранее сообщалось, что неизвестные собрались устроить массовые взрывы в школах ради популярности города.