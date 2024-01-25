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Трепова признана виновной в теракте против военкора Татарского

Дарью Трепову признали виновной в теракте на мероприятии военкора Татарского

Дарья Трепова признана виновной в совершении преступления по ст. 205 ч.3 (теракт) по делу о взрыве на мероприятии военкора Владлена Татарского в кафе Санкт-Петербурга, сообщает корреспондент «Газеты.Ru» из зала суда.

По данным следствия, 2 апреля прошлого года Трепова, выполняя указания лиц, «действовавших с территории Украины», принесла в кафе в центре Петербурга статуэтку, начиненную взрывчаткой, и передала ее военному корреспонденту Максиму Фомину, известному под псевдонимом Владлен Татарский. Последний получил несовместимые с жизнью ранения в результате взрыва, еще 52 человека пострадали.

Изначально дело завели по другой статье, связанной с расправой над человеком общеопасным способом. Трепова была задержана на следующий день после взрыва. После задержания Следственный комитет переквалифицировал дело, обозначив его как теракт.

Прокуратура попросила приговорить Трепову к 28 колонии. Обвиняемая свою вину не признала.

Ранее на российского студента завели уголовное дело за поддержку Треповой.

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