Дарью Трепову доставили в суд на оглашение приговора

Обвиняемая в совершении теракта Дарья Трепова доставлена в Первый Западный окружной военный суд Санкт-Петербурга, сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

Приговор суд огласит по делу о прошлогоднем теракте в кафе Санкт-Петербурга. Прокурор запросил для Треповой 28 лет колонии.

Второго апреля 2023 года в кафе в Санкт-Петербурге произошел взрыв. В заведении проходила встреча с военным корреспондентом Владленом Татарским (настоящее имя — Максим Фомин).

По версии следствия, Трепова, выполняя указания действовавших на Украине лиц, принесла в кафе на Университетской набережной статуэтку, начиненную взрывчаткой, и передала ее Фомину. При последовавшем взрыве Фомин получил ранения, несовместимые с жизнью. Кроме того, пострадали еще 52 находившихся в помещении человека.

Трепова была задержана 3 апреля — на следующий день после взрыва. В тот же день СК переквалифицировал дело, обозначив его как теракт.

22 января Трепова выступила с последним словом на суде по делу о теракте. Обвиняемая в том числе заявила, что Татарский показался ей хорошим человеком.

Ранее на российского студента завели уголовное дело за поддержку Дарьи Треповой.