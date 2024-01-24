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Российская пенсионерка попыталась помочь подруге и лишилась 100 тысяч рублей

В Воронеже пенсионерка хотела помочь подруге и отдала деньги аферистам

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Pixabay

В Воронежской области 89-летняя пенсионерка помогла подруге и отдала мошенникам 100 тысяч рублей. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Аферисты отправили пожилой женщине голосовое сообщение якобы от ее соседки. «Знакомая» сообщила, что сбила человека в аварии. Ее якобы положили в больницу, а пострадавшим в ДТП нужно передать деньги.

В течение дня пенсионерка получала звонки от «сотрудников медучреждения», «полиции» и других. Они требовали у женщины деньги, постельное белье для соседки и все, что может понадобиться в больнице. Вечером к россиянке пришел молодой человек, который забрал у нее вещи и 100 тысяч рублей.

После этого женщина поняла, что ее обманули и обратилась в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело. Аферистов ищут.

Ранее в Омске врач пообщалась с начальником и лишилась 9,5 миллиона рублей.

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