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Российские полицейские нашли группу подростков, избивших сверстников в Тамбове

В Тамбове полиция нашла подростков, которые избили сверстников у ТЦ

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МВД России

В Тамбове полиция установила личности подростков, которые избивали сверстников у одного из городских торговых центров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Тамбовской области. Нападение несовершеннолетние сняли на видео, которое позже появилось в социальных сетях.

Правоохранители рассказали, что все пятеро участников ролика учатся в школах города. По мнению полицейский, действия, которые совершают подростки на улице около торгового центра, попадают под уголовную статью «хулиганство». Материалы проверки были направлены в следственные органы.

Ранее в Тамбове несовершеннолетняя девушка избила гулявших по ТРЦ горожан.

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