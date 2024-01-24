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В МВД возбудили уголовное дело из-за аварии с автобусом в Петербурге

В Петербурге после ДТП с автобусом возбудили уголовное дело

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Прокуратура г. Санкт-Петербурга' class="item-image" >
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В Петербурге сотрудники полиции возбудили уголовное дело после того, как автобус наехал на людей в Василеостровском районе. Об этом сообщает управление МВД по региону.

В ведомстве проводят проверку, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.

На инцидент обратили внимание и представители СК РФ. На данный момент проводится доследственная проверка.

«В настоящее время проводится осмотр места происшествия, устанавливаются и опрашиваются свидетели и очевидцы, назначаются необходимые экспертизы», – сообщается в публикации.

Мероприятия находятся на контроле у прокуратуры.

Инцидент произошел на Наличной улице. По версии правоохранителей, водитель средства передвижения утратил контроль над автобусом и выехал на тротуар. В результате пострадали пять человек. Известно, что одному из них понадобилась операция.

Ранее в Ленобласти перевернулся автобус с восьмью школьниками на борту.

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