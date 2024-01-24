Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россиянина арестовали за хулиганство в храме

В Югорске мужчину арестовали за нецензурную брань в храме

close
100%
Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Югорский районный суд наказал 48-летнего местного жителя за хулиганство в храме. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Инцидент произошел в одной из церквей Югорска. Нарушитель во время службы вел себя вызывающе: нецензурно выражался в присутствии священника и прихожан, размахивал руками.

Обвиняемый объяснил свои действия состоянием алкогольного опьянения, из-за которого он не смог сдержать эмоции, и полностью признал вину.

Нарушителю в качестве наказания назначили трое суток административного ареста.

Ранее настоятель ограбленного храма в Петербурге простил вора, и тот избежал реального срока.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами