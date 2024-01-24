Россиянина арестовали за хулиганство в храме

Югорский районный суд наказал 48-летнего местного жителя за хулиганство в храме. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Инцидент произошел в одной из церквей Югорска. Нарушитель во время службы вел себя вызывающе: нецензурно выражался в присутствии священника и прихожан, размахивал руками.

Обвиняемый объяснил свои действия состоянием алкогольного опьянения, из-за которого он не смог сдержать эмоции, и полностью признал вину.

Нарушителю в качестве наказания назначили трое суток административного ареста.

Ранее настоятель ограбленного храма в Петербурге простил вора, и тот избежал реального срока.