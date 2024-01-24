В Петербурге у школьника задымился смартфон во время урока

В Петербурге во время урока в школе у ученика загорелся смартфон. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Инцидент произошел в спортзале учреждения во время занятия по физкультуре. Мальчик бросил устройство на пол, спустя несколько секунд оно задымилось.

На кадрах с места происшествия заметно, как нижняя часть китайского смартфона обгорела. Многие школьники испугались и стали отходить от дымящегося устройства.

Предмет потушил учитель физкультуры с помощью мокрого полотенца. На видео заметно, что он завернул смартфон в ткань и куда-то отнес.

По данным авторов канала, в школе ситуацию не прокомментировали.

Ранее в Череповце 29 детей эвакуировали из школы из-за загоревшегося телефона одной из учениц.