Правительство расширило список иностранных вузов, чьи дипломы признаются автоматически

В России расширили перечень иностранных вузов, чьи дипломы признаются автоматически. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно информации агентства, перечень вузов, чьи дипломы не нужно подтверждать в России, был дополнен четырьмя учебными заведениями. В список были добавлены Афинский национальный университет имени Каподистрии (Греция), Биркбек колледж Лондонского университета (Великобритания), Университет Линкольна (Новая Зеландия) и Университет Хиросимы (Япония).

До этого российское общество «Знание» сообщало, что пятеро зарубежных просветителей вошли в шорт-лист новой номинации для иностранцев конкурса «Знание.Премия». Среди номинантов — представители разных профессий: учителя и преподаватели вузов, главы научных и культурных центров, дипломаты и журналисты.

По словам генерального директора общества «Знание» Максима Древаля, заявки в том числе поступили из США, стран Европы и других государств дальнего зарубежья.

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