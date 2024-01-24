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Врачи достали из-под кожи лба россиянина 12-сантиметрового червя

В Саратове у мужчины из-под кожи лица извлекли червя

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ГУЗ «СГКБ №9»/VK

Жителю Саратова удалили червя из лобной области. Об этом сообщает Саратовская городская клиническая больница №9 в официальных соцсетях.

Мужчина заметил припухлость на лице и обратился к врачам. Специалисты назначили ему медикаментозное лечение, но избавиться от проблемы 43-летний мужчина не смог.

После осмотра у хирурга и исследования выяснилось, что у россиянина есть признаки паразитарного поражения. Специалисты быстро повели операцию и извлекли живого гельминта рода дирофелярии длиной 12 сантиметров.

По словам медиков, этот тип передается через укус комара. Последствия могут проявляться спустя полгода после укуса.

Ранее в Казани из печени 19-летней девушки вытащили клубок червей.

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