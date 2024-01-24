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Пассажиры рейса Усть-Кут — Иркутск подрались из-за упиравшихся в кресло коленей

Mash: в Иркутске пассажиры самолета подрались из-за конфликта во время полета

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Телеграм-канал Babr Mash

На парковке аэропорта в Иркутске пассажиры самолета подрались из-за конфликта во время полета. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

По информации Telegram-канала, конфликт между двумя мужчинами начался на рейсе Усть-Кут — Иркутск. Один из них упирался коленями в кресло другого и не реагировал на замечания.

Ссора пассажиров продолжилась на парковке иркутского аэропорта — конфликт перерос в драку. Сообщается, что в ходе потасовки оба россиянина получили травмы. На них составили административные протоколы.

До этого двое мужчин из Китая устроили драку в Петербурге на улице Кораблестроителей. Одному из них медики диагностировали сотрясение мозга и переломы лицевых костей.

Ранее Бастрыкин поручил расследовать драку мигрантов у склада Wildberries перед пожаром.

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