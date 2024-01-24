На выставке «Россия» прошел День открытых дверей Дальневосточного университета

На Международной выставке-форуме «Россия» в павильоне «Роснефти» 24 января в рамках Дней студенчества прошел День открытых дверей Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), сообщается на сайте компании.

Гостей экспозиции познакомили с образовательными программами ВУЗа, особенностями специальностей нефтегазовой отрасли и поучаствовать в интеллектуальных играх.

Директор Политехнического института ДВФУ Вячеслав Селезнев в рамках мероприятия рассказал об особенностях обучения в вузе. При этом он подчеркнул, что «Роснефть» является для университета основополагающим партнером.

По его словам, при поддержке компании ДВФУ стал не только кузницей кадров для нефтяной компании, но и является современным научно-образовательным кластером, востребованным среди абитуриентов из разных уголков страны.

«На наши магистерские программы самый высокий конкурс в России», — подчеркнул Селезнев.

В рамках Дня открытых дверей ДВФУ прошли тематические лекции, деловые игры, а также викторина от сотрудников университета. Кроме того, 24 января в рамках Дней российской экономики на выставке «Россия» в павильоне «Роснефти» также состоялись мероприятия, посвященные Дню Дальнего Востока и Арктики.

Для гостей экспозиции состоялась презентация первых международных зимних игр «Дети Приморья», которые состоятся в феврале 2024 года во Владивостоке. При этом на тематической презентации гости смогли узнать о возможностях трудоустройства на предприятия Дальневосточного центра судостроения и судоремонта, в состав которого входит судоверфь «Звезда».

Как напомнили в «Роснефти», в рамках корпоративной системы непрерывного образования «Школа – вуз – предприятие» компания сотрудничает со 189 образовательными организациями-партнерами. При этом ДВФУ является ключевым вузом-партнером компании на территории Дальнего Востока России. Больше десяти лет на площадках вуза реализуются проекты на стыке науки и бизнеса, а также идет подготовка высококвалифицированных специалистов по актуальным для компании направлениям.

В рамках формирования на базе ДВФУ комплексной научно-образовательной инфраструктуры «Роснефть» создает корпоративный Центр компетенций, в котором будут созданы учебные лаборатории по перспективным направления. На его базе планируется реализовывать программы повышения квалификации и переподготовки кадров, а также развивать систему дополнительного образования.