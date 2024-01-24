Марафонец столкнулся с визовыми проблемами во время забега через всю Африку

Марафонец из Британии хотел пробежать всю Африку с юга на север, но не смог уложиться в сроки из-за проблем с алжирской визой. Об этом пишет Daily Mail.

26-летний экстремал Рассел Кук начал свой масштабный забег в ЮАР и собирался пробежать 15 тыс. километров от самой южной оконечности Южной Африки до северного побережья Туниса за 240 дней. Ему пришлось увеличить сроки из-за вооруженного ограбления, пережитого им в Анголе. К настоящему времени мужчина уже пробежал по территории Демократической Республики Конго, Камеруна, Нигерии, Бенина, Того, Ганы, Гвинеи. Сейчас он находится в Сенегале, но может досрочно прекратить путешествие из-за визовых проблем.

«Я бегу уже 278 дней, преодолел почти 12 000 км через 13 стран и собрал более £140 тыс. на благотворительность в попытке стать первым человеком, когда-либо пробежавшим всю Африку», — поделился спортсмен.

В опубликованном в соцсетях ролике он заявил, что теперь результат его забега зависит от того, дадут ли ему разрешение на въезд алжирские власти. Проблема возникла с разрешением, которое Алжир должен выдать ему для пересечения границы с Мавританией. Помощь Куку предложил британский чиновник.

«Мы сделаем все возможное и свяжемся с министерством иностранных дел и посольством Алжира», — пообещал бегуну его соотечественник.

Как уточняется, Кук начал свой забег 22 апреля. Вырученные за это время деньги он собирается передать в благотворительный фонд, который помогает бездомным, и в организацию WaterAid, которая обеспечивает жителей Африки чистой водой и туалетами.

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