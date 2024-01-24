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Тюменский школьник планировал расправу над одноклассником из-за ревности

Mash: в Тюмени школьник планировал расправу над одноклассником из-за ревности

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Евгений Епанчинцев/РИА «Новости»

В Тюмени школьника заподозрили в планировании расправы над одноклассником из-за ревности к подруге. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По информации Telegram-канала, ученика девятого класса подозревают в планировании расправы над одноклассником, который оказывал знаки внимания его подруге. Сообщается, что он предложил другому ученику совершить преступление вместе, но тот рассказал об этом классному руководителю, а она уже полицейским.

Позже в телефоне школьника нашли заметки о случаях стрельбы в школах, а также переписки с девушкой из параллельного класса — они обсуждали, как жестоко обойдутся с подростком, оказывавшим знаки внимания подруге девятиклассника. Кроме того, несовершеннолетний хранил чертежи оружия, пневматический пистолет и тетрадь, в которой писал собственной кровью.

В отношении подростка возбудили два уголовных дела, сообщает Telegram-канал. По данным Ural Mash, сейчас он находится в психоневрологическом диспансере.

Ранее школьница замахнулась канцелярским ножом на педагога и попала в психиатрическую больницу.

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