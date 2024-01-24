Стало известно, почему экипаж разбившегося Ил-76 не использовал защиту от ракет

Самолет Ил-76, который утром разбился в Белгородской области, не использовал тепловые ловушки для защиты от ракетного удара, поскольку летел над территорией России. Об этом в эфире телеканала «Вместе.рф» рассказал член Совета Федерации Виктор Бондарев.

«Он шел над нашей территорией. Выполнял полет на свой аэродром со своего аэродрома. Пилоты действовали, как написано в инструкции», — пояснил сенатор.

Крушение самолета Ил-76 в Корочанском районе Белгородской области произошло 24 января в 11:15. По данным Минобороны РФ, борт был сбит ВСУ при помощи зенитных ракет, запущенных с территории населенного пункта Липцы Харьковской области. Радар российских войск фиксировал запуск двух ракет.

В самолете находились 65 пленных бойцов ВСУ, шесть членов экипажа Ил-76 и трое сопровождающих. В настоящее время место крушения оцеплено, а находящиеся на месте специалисты проводят следственные мероприятия. Кроме того, в скором времени прибудет комиссия ВКС РФ для выяснения причин случившегося.

Ранее Маргарита Симоньян опубликовала имена пленных солдат ВСУ, находившихся на борту Ил-76.