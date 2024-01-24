Британские ВМС сообщили о новой атаке на судно близ Йемена

Новое нападение на судно произошло неподалеку от берегов Йемена. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

По данным UKMTO, инцидент произошел в 45 морских милях к югу от порта Аден. В настоящее время обстоятельства случившегося устанавливаются. Происшествие классифицируют как нападение, поскольку информация о нем поступила от капитана корабля.

Судам в регионе рекомендовали соблюдать меры предосторожности и по возможности сообщать ВМС Британии о подозрительных действиях.

18 января британский флот также заявлял о нападении на судно у берегов Йемена. Тогда сообщалось, что корабль под флагом Великобритании был атакован в 85 морских милях от йеменского города Эш-Шихра.

В ночь на 24 января американские военные вновь нанесли удары по хуситам в Йемене и уничтожили две противокорабельные ракеты. Отмечается, что солдаты обнаружили ракеты на подконтрольной хуситам территории и определили, что они угрожают коммерческим судам и кораблям США, после чего уничтожили их в целях самообороны.

Ранее сообщалось, что россияне не обращались за помощью с эвакуацией после ударов по Йемену.