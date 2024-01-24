Россиянин чуть не лишился руки из-за гангрены

В Долгопрудненскую больницу был доставлен мужчина с потемнением кончиков пальцев на руке и жалобами на острую боль. Об этом сообщает Минздрав Московской области.

56-летний пациент жаловался на онемение пальцев руки, нарушение подвижности конечности и головокружение, на кончиках пальцев появились темные пятна.

В ходе обследования врачи обнаружили у пожилого мужчины гангрену, которая была вызвана тромбом в подключичной артерии. Сгусток крови сдавливал сосуды и мешал нормальному кровоснабжению руки.

«После сонно-подключичного шунтирования кровь по сонной артерии стала свободно идти и в головной мозг, и в подключичную артерию, появился пульс на запястье, кисть приобрела нормальную окраску и потеплела, а головокружение прекратилось», — рассказал заведующий хирургическим отделением Долгопрудненской больницы сосудистый хирург Сергей Лисин.

Состояние пациента не вызывает у медиков опасений. Некоторое время он находился под наблюдением и был выписан на амбулаторное лечение.

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