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В США пастор украл $1,3 млн и заявил, что сделал это «по воле Бога»

Complex: в США пастор украл $1,3 млн, заявив, что Бог ему разрешил

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Depositphotos

В США пастор украл $1,3 млн и заявил, что сделал это «по воле Бога», пишет издание Complex.

Как пишут СМИ, Эли Регаладо и его супруга присвоили себе $1,3 млн путем мошеннических действий, связанных с криптовалютой, которой владели прихожане. Мужчина заявлял людям, что его последователи станут богатыми, и он делает это «по воле Бога».

В полиции заявили, что полученные деньги Эли с женой использовали для личной выгоды. Им были предъявлены обвинения в нарушении положений Закона о ценных бумагах штата Колорадо, а первое судебное заседание по 
этому делу состоится на следующей неделе.

«Мы утверждаем, что Регаладо воспользовался доверием своей собственной христианской общины. Он обещал им богатства, когда продавал им по сути бесполезные криптовалюты», — говорится в сообщении.

Ранее в США пастор пытался окунуть человека во фритюрницу из-за неуважения к его жене.

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