Появились первые кадры с места крушения самолета в Белгородской области

Появились первые кадры с места крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Корачанском районе Белгородской области. Их опубликовал Telegram-канал «112».

По данным Минобороны РФ, на борту самолета находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых в Белгородскую область для обмена, а также шесть членов экипажа самолета и три сопровождающих. Инцидент произошел около 11:00 мск. К месту авиакатастрофы направляется комиссия Воздушно-космических сил для выяснения причин происшествия.

Как пишет Telegram-канал украинского издания «Страна.ua», в Минобороны Украины пока не могут подтвердить, что Ил-76 был сбит вооруженными силами страны. Там заявили, что «выясняют информацию».

Канал также отмечает, что украинские СМИ, которые со ссылкой на ВСУ писали, что самолет был сбит украинскими военными, уже удаляют эту информацию. «Страна.ua» опубликовал скриншоты заметки на сайте «Украинской правды», которая убрала упоминание о сбитии самолета Вооруженными силами Украины, теперь там говорится о падении Ил-76.

Ранее в России предложили создать механизм интеграции пленных ВСУ в мирную жизнь.