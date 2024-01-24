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Российский чиновник получил условный срок за присвоение почти 16 млн рублей

Mash: в Чечне чиновник присвоил 15,5 млн рублей и получил условный срок

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Чиновник из администрации Веденского района Чеченской республики присвоил себе почти 16 млн рублей на сметах по благоустройству и получил условный срок. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Gor.

По данным канала, руководитель имущественно-строительного отдела начал незаконно обогащаться в 2018 году.

По версии следствия, представитель администрации без проведения торгов заключил контракт на 5,3 млн. Глава отдела в официальных документах указал завышенную стоимость работ и половину выделенной суммы оставил себе. Подсудимый также присовил себе часть денег, которые выделили на благоустройство парка имени Кадырова, строительство водопровода и ремонт дорог в республике, отметил канал.

В итоге сумма присвоенных средств составила 15,5 млн рублей, выяснили следователи. Работой чиновника заинтересовались правоохранительные органы и задержали его.

Суд признал чиновника виновным, однако вместо тюремного заключения назначил мужчине 2,5 года условно с испытательным сроком в 1,5 года.

Ранее сообщалось, что судье из Томской области, который брал взятки с 2018 года, назначили условный срок.

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