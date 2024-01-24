Минздрав Якутии рассказал о состоянии пострадавших от взрыва газа в жилом доме

Число пострадавших во время взрыва газа в многоквартирном доме в городе Томмоте выросло до пяти человек. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Якутии.

По данным ведомства, состояние двух пострадавших оценивается крайне тяжелым. Их перевезли в Алданскую центральную районную больницу, отметили там. В медучреждении проведут телемедицинскую консультацию с ожоговым центром Республиканской больницы. По результатам исследования будет принято решение о необходимости вылета специалистов или эвакуации пострадавших в Якутске, отметили в Минздраве.

Инцидент случился утром 24 января. По данным МЧС, взрыв газа в четырехэтажном жилом доме в Томате в Якутии произошел в результате разгерметизации газового оборудования в квартире.

До этого в Дагестане произошел взрыв в частном доме. Инцидент случился в Махачкале, на Газопроводной улице. По уточненной информации, хлопок произошел из-за газовоздушной смеси. Впоследствии здание загорелось. На место оперативно прибыли сотрудники МЧС. Они ликвидировали огонь на площади 20 квадратных метров.

Ранее в столице Монголии взорвался грузовик с десятками тонн газа.