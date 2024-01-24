Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Минздрав Якутии рассказал о состоянии пострадавших от взрыва газа в жилом доме

Минздрав Якутии: состояние двух пострадавших от взрыва в Томмоте крайне тяжелое

close
100%
МЧС РФ по Республике Саха (Якутия)

Число пострадавших во время взрыва газа в многоквартирном доме в городе Томмоте выросло до пяти человек. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Якутии.

По данным ведомства, состояние двух пострадавших оценивается крайне тяжелым. Их перевезли в Алданскую центральную районную больницу, отметили там. В медучреждении проведут телемедицинскую консультацию с ожоговым центром Республиканской больницы. По результатам исследования будет принято решение о необходимости вылета специалистов или эвакуации пострадавших в Якутске, отметили в Минздраве.

Инцидент случился утром 24 января. По данным МЧС, взрыв газа в четырехэтажном жилом доме в Томате в Якутии произошел в результате разгерметизации газового оборудования в квартире.

До этого в Дагестане произошел взрыв в частном доме. Инцидент случился в Махачкале, на Газопроводной улице. По уточненной информации, хлопок произошел из-за газовоздушной смеси. Впоследствии здание загорелось. На место оперативно прибыли сотрудники МЧС. Они ликвидировали огонь на площади 20 квадратных метров.

Ранее в столице Монголии взорвался грузовик с десятками тонн газа.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами