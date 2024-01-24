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Предотвращен теракт на предприятии «Воентелекома» в Ярославской области

Mash: теракт на предприятии «Воентелекома» предотвратили в Рыбинске

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ФСБ РФ/РИА «Новости»

В Рыбинске Ярославской области предотвратили теракт на территории предприятия телекоммуникационной компании «Воентелеком». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным Mash, устроить взрыв на территории предприятия должен был завербованный легионом «Свобода России» (организация запрещена в России) 19-летний местный житель, он задержан. Ему предлагали за это 100 тысяч рублей, пишет канал.

До задержания он, по информации Mash, успел приобрести и спрятать в тайник аммиачную селитру, алюминиевую пудру и ацетон, необходимые для создания самодельного взрывного устройства. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на теракт. Задержанному грозит до 20 лет лишения свободы.

На сайте «Воентелекома» говорится, что телекоммуникационная компания «обеспечивает высокую боевую готовность техники связи Вооруженных Сил России».

22 января ФСБ заявила, что сотрудники службы задержали жителя Алтайского края по подозрению в попытке поджога одного из объектов министерства обороны.

Ранее пенсионерка из Казани подожгла военкомат из-за угроз дочери.

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