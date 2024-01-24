Предотвращен теракт на предприятии «Воентелекома» в Ярославской области

В Рыбинске Ярославской области предотвратили теракт на территории предприятия телекоммуникационной компании «Воентелеком». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным Mash, устроить взрыв на территории предприятия должен был завербованный легионом «Свобода России» (организация запрещена в России) 19-летний местный житель, он задержан. Ему предлагали за это 100 тысяч рублей, пишет канал.

До задержания он, по информации Mash, успел приобрести и спрятать в тайник аммиачную селитру, алюминиевую пудру и ацетон, необходимые для создания самодельного взрывного устройства. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на теракт. Задержанному грозит до 20 лет лишения свободы.

На сайте «Воентелекома» говорится, что телекоммуникационная компания «обеспечивает высокую боевую готовность техники связи Вооруженных Сил России».

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