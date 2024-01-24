В российском регионе объявили режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации ввели на всей территории Сахалинской области в связи с усилением циклона. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Валерий Лимаренко.

Он отметил, что провел заседание комиссии по чрезвычайной ситуации Сахалинской области с участием силовых структур, где разобрали важные вопросы по этому поводу.

В приоритете оказались очистительные работы на магистральных дорогах. Губернатор заявил, что в этих работах во всех муниципалитетах области задействована вся имеющаяся техника.

Накануне сообщалось, что на Сахалине и Камчатке продолжатся сильные снегопады и метели. По словам синоптиков, за двое суток (23 и 24 января) выпадет более 50 см снега. С учетом сильного ветра ожидаются снежные заносы и полутораметровые сугробы.

Из-за обрушившейся на Сахалин метели нарушилось пассажирское сообщение. Закрытые маршруты соединяют Южно-Сахалинск и населенные пункты семи городских округов Сахалина. Такую погоду принес циклон с Японского моря.

Ранее метеоролог Шувалов предсказал, что частота стихийных бедствий в России будет увеличиваться.