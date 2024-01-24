Биограф Зеленского рассказал, как жилось в его подземном бункере в начале военных действий

Биограф Владимира Зеленского, журналист Time Саймон Шустер в своей книге The Showman описал жизнь украинского лидера в бункере в первые месяцы после начала военных действий в стране. Отрывок из книги опубликовало британское издание The Telegraph.

По словам биографа, в первые месяцы ночи в бункере для Зеленского стали самыми тяжелыми. Кровать украинского лидера была узкой, на ней было неудобно ворочаться. Шустер вспоминает, что «жужжание телефона» рядом с Зеленским почти не прекращалось.

Автор отметил, что Зеленский сам в первые дни всех будил. Украинский лидер заявил журналисту, что у него не было права спать, пока он не узнает, какие удары и где были нанесены.

В укрытии было почти нечего есть, рассказал Шустер. На встречах раздавали сладости, а на общей кухне были мясные консервы с черствым хлебом, вспоминает журналист. Один министр рассказал ему, что несколько дней жил на шоколаде.

Автор книги вспоминает Зеленского в первые дни спецоперации бледным, он жаловался на недостаток солнечного света и свежего воздуха в бункере. Помощница журналиста отметила, что живой человек не может так выглядеть.

«Однажды утром президент пробормотал «доброе утро». Я даже не смогла ответить. Я никогда не видела человека в таком состоянии», — привел автор слова женщины.

Со временем жизнь в бункере стала налаживаться, отметил журналист. Так, у Зеленского появилось время, чтобы поесть яичницу на завтрак, а его подчиненным давали горячее питание: хот-доги, картофельные кнедлики и гуляш.

Ранее Зеленского обвинили в «пацанских выпадах» в адрес Трампа.