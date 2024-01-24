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Обвиняемой по делу о контрабанде 673 кг кокаина стала бывшая студентка

Обвиняемой по делу о контрабанде 673 кг кокаина стала экс-студентка из Воронежа

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Следователи Федеральной службы безопасности России предъявили бывшей студентке медицинского колледжа из Воронежа обвинение в покушении на контрабанду 673 кг кокаина стоимостью более 2,5 млрд рублей, который она со знакомым намеревалась переправить из Москвы в страны Европейского союза. Об этом сообщает ТАСС.

Девушке 21 год, она является уроженкой Алма-Аты и проживает в Воронеже. Обвиняемая признала свою вину, раскаялась в преступлении и сейчас активно сотрудничает со следствием.

Фамилия и имя в материалах дела не уточняются.

20 декабря стало известно, что в Москве изъяли 673 килограмма латиноамериканского кокаина на сумму от 2,5 до 6,5 млрд рублей, предназначавшегося для переправки в Евросоюз. Сотрудниками ФСБ РФ были задержаны двое граждан России.

По данным mk.ru, 21-летняя экс-студентка замужем, имеет малолетнего ребенка. Ее родственники рассказали, что она из благополучной семьи и во время академического отпуска подрабатывала в ресторане администратором.

5 декабря 2023 года девушка сообщила родным, что подруга из Латинской Америки предложила ей подзаработать — необходимо было отвезти в Москву документы. 7 декабря россиянка перестала выходить на связь, а вскоре родные узнали о ее задержании.

Ранее задержанные ФСБ с 673 кг кокаина попали на видео.

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