Сотрудников британской психбольницы отстранили за нарушение этики

Более 30 сотрудников психиатрической больницы Хайбери в Великобритании отстранили от работы за серьезные нарушения в работе, включая жестокое обращение с пациентами. Об этом сообщает издание Independent со ссылкой на источник.

«Мы с грустью сообщаем, что за последние недели пришлось отстранить от работы более 30 сотрудников из-за очень серьезных обвинений в поведении. Эти обвинения включали <...> жестокое обращение с пациентами, находящимися на нашем попечении», — приводит издание текст полученного письма.

Independent утверждает, что об отстранении врачей психиатрической клиники стало известно после начала национального расследования в сфере психиатрической помощи в королевстве после ряда сигналов об актах насилия в психбольницах.

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