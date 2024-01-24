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Сотрудников британской психбольницы отстранили за нарушение этики

СМИ: 30 сотрудников британской психбольницы отстранили из-за жестокого обращения

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Shutterstock

Более 30 сотрудников психиатрической больницы Хайбери в Великобритании отстранили от работы за серьезные нарушения в работе, включая жестокое обращение с пациентами. Об этом сообщает издание Independent со ссылкой на источник.

«Мы с грустью сообщаем, что за последние недели пришлось отстранить от работы более 30 сотрудников из-за очень серьезных обвинений в поведении. Эти обвинения включали <...> жестокое обращение с пациентами, находящимися на нашем попечении», — приводит издание текст полученного письма.

Independent утверждает, что об отстранении врачей психиатрической клиники стало известно после начала национального расследования в сфере психиатрической помощи в королевстве после ряда сигналов об актах насилия в психбольницах.

На прошлой неделе во Франции мужчина с психическими расстройствами проник с гранатой в психбольницу и угрожал взрывом.

До этого россиянку отправили в психбольницу за фейки про Вооруженные силы.

Ранее москвич ударил отца ножом после того, как тот отправил его в психбольницу.

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