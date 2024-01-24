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Россиянам рассказали, как выжить при встрече со стадом кабанов

Спасатели МЧС посоветовали забираться на дерево при встрече с кабанами в лесу

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Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

В связи с недавним нападением волка на людей в поселке Курорт «Озеро Медвежье» в Зауралье в МЧС России дали рекомендации о том, как вести себя при встрече с дикими животными, включая кабанов. Об этом пишет РИА Новости.

Если вы столкнулись с кабанами на звериной тропе в лесу, рекомендуется как можно быстрее отойти на безопасное расстояние, уступив им дорогу, или залезть на дерево. Кабаны обычно не появляются поодиночке, так что, если вы встретили одного, скорее всего, поблизости находятся и другие животные.

В случае явной угрозы необходимо попытаться спрятаться или взобраться на дерево. Никогда не стоит играть с маленькими кабанятами, так как это может привести к нападению самки.

Кроме того, кабаны не любят резких звуков и криков, поэтому рекомендуется включить музыку или звенеть посудой, чтобы отпугнуть их.

Кабаны относятся к парнокопытным млекопитающим из рода кабанов семейства свиных, являются предками домашней свиньи. Ряд современных мегаполисов сталкивается с нашествием кабанов. Дикие животные, поселившиеся в городе, стали проблемой для Рима, Берлина и Барселоны. В Берлине ежегодно отстреливают порядка 3 тысяч кабанов в городской черте, но это не приводит к снижению их численности. Часто кабанов видят в Подмосковье.

В МЧС напомнили, что при встрече с волком следует заговорить с ним спокойным голосом и не кричать, не разворачиваться к зверю спиной и не убегать. Необходимо прикинуть, встретился ли бешеный или здоровый зверь, и помнить, что волки очень редко нападают на людей, если не чувствуют для себя опасности.

Ранее кабанов заметили на детской площадке в Подмосковье.

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