Россиянам назвали симптомы, говорящие о необходимости психиатрической реабилитации

Психическому расстройству, в отличие от соматического, часто сопутствуют когнитивные искажения, которые мешают человеку быть критичным к симптомам болезни. О том, по каким признакам распознать психическое заболевание, «Газете.Ru» рассказала Татьяна Метелёва, клинический психолог, руководитель реабилитационной программы наркологической и психиатрической Клиники доктора Исаева.

«Большая беда и трудность психического расстройства заключается в том, что его проявления развиваются постепенно и входят в картину мира и знания о себе. Например, человек может говорить, что он бывает излишне эмоциональным или чувствительным, сильно реагирует на какие-то внешние раздражители, но не воспринимать эти особенности как серьезную патологию», — объяснила Метелёва.

Одним из основных признаков психического нездоровья является нарушение сна.

«Бессонница — это очень грозный признак, который многие игнорируют. Люди, которые обращаются за помощью к психиатру или в специализированные учреждения, как правило, говорят о том, что этому предшествовало несколько дней или даже недель тяжелых нарушений сна. Беспокоящие мысли, которые непрерывно врываются в сознание, невозможность уснуть до самого утра, в итоге — краткий «проваливающийся» сон на 2-3 часа, — все это достаточные признаки для обращения как минимум за консультацией», — предупредила клинический психолог.

Бред или галлюцинации — еще один продуктивный симптом психической болезни, который является срочным поводом для обращения к врачу-психиатру. Сложность заключается в том, что сам больной не всегда может отличить у себя бред от простого умозаключения, а его родственники — отследить этот процесс, сказала Метелёва.

«Для самого больного бред кажется открывшейся концепцией мира, какой-то истиной, которую он познал. Бредовое расстройство возникает не внезапно: сначала есть предвкушение какого-то особого знания, потом оформляется бредовая концепция. Бред не всегда очевиден близким, потому что может строиться вокруг реального или возможного события. Допустим, человек жалуется близким, что его кто-то преследует, кто-то желает ему зла, соседи или коллеги на него косо смотрят и так далее. Часто близкие годами вникают в рассказы больного, предпринимают какие-то попытки помочь. Но, конечно, они не оказывают реальной помощи», — добавила эксперт.

Классические поведенческие признаки психического нездоровья — это нарушение поведения, агрессия, истерики, трудноконтролируемый аффект. Человек может возбудиться или резко взорваться, когда раздражитель не требует такой реакции.

«Человек не может сдержаться, плохо контролирует себя, потом может об этом жалеть, но все равно такие яркие вспышки будут повторяться. Причем сила аффекта не коррелирует с реальной ситуацией», — пояснила Татьяна Метелёва.

Еще один признак, связанный с аффектом, — это эмоциональная лабильность, которая подразумевает сильную переменчивость и очень большую амплитуду эмоций.

«В норме у человека большую часть времени присутствует более-менее ровный диапазон эмоций: удовлетворение — радость, неудовлетворение — грусть или печаль. Существуют и крайние эмоции: из положительных — это эйфория, из отрицательных — отчаяние, горе. При эмоциональной лабильности у человека за 2-3 часа эмоциональное состояние может перемениться от эйфории к отчаянию и обратно. Такие резкие перемены позволяют заподозрить проблему расстройства в аффективной сфере», — объяснила клинический психолог Метелёва.

Наконец, важнейший признак психического нездоровья — это дезадаптация, социальная и бытовая. Обычно это ярко видно при сравнении «как было» и «как стало»: раньше человек успешно справлялся с обязанностями, имел хорошие отношения с окружающими, но вдруг начинаются ссоры, конфликты.

«Человек теряет отношения с другими людьми, у него «плывет» режим, он становится более беспомощен в бытовом плане, начинают страдать навыки самообслуживания, он меньше заботится о себе. Все это является признаками начавшейся дезадаптации, которая в дальнейшем будет только прогрессировать», — рассказала специалист.

Чаще всего психические расстройства, неважно о какой нозологии идет речь, ведут к психологической и социальной дезадаптации. Психосоциальная реабилитация направлена на то, чтобы человек научился качественно жить в долгосрочной ремиссии практически с любым психическим заболеванием, добавила она.

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