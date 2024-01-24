В феврале россияне хотят отдыхать на Байкале и Шри-Ланке

Заметнее всего среди туристических направлений на февраль выросла популярность Иркутска: во второй месяц зимы туда хотят отправиться в три раза больше россиян, чем в начале года. Это показало исследование OneTwoTrip, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Также многие туристы заинтересовались поездками в Архангельск (спрос увеличился в 2,5 раза). А в два раза чаще ищут отели в Южно-Сахалинске, Териберке, Манжероке и Эльбрусе.

В топ российских городов, востребованность которых сильно выросла в феврале, также вошли Эсто-Садок (+75,0%), Архыз (+70,0%), Домбай (+66,0%), Анапа (+33,3%), Минеральные Воды (+30,0%), Владивосток (+25,0%), Шерегеш (+22,1%), Тюмень (+20,0%) и Махачкала (+15,8%).

Как видно из статистики, многие россияне планируют в феврале отправиться на горнолыжные курорты. Возросшую популярность можно объяснить снижением цен после новогодних праздников и меньшим количеством туристов, отметили аналитики.

В феврале гораздо больше российских туристов хотят отправиться на Шри-Ланку: число поисковых запросов в Унаватуне выросло в четыре раза по сравнению с январскими показателями. Также многие рассматривают путешествия в Гудаури, где отели выбирают в три раза чаще. А в два раза увеличился спрос на гостиницы в Милане, Маскате и Шанхае.

Кроме того, заметно вырос интерес к таким зарубежным городам, как Варадеро (+85,7%), Ташкент (+57,1%), Санья (+50,0%), Мале (+42,9%), Токио (+35,5%), Гоа (+33,7%), Куала-Лумпур (+33,3%), Паттайя (+26,1%), Самарканд (+25,4%) и Сингапур (+25,0%).

Среди зарубежных направлений набирает популярность Азия, особенно курортные города, добавили в OneTwoTrip.

Ранее было названо лучшее время для бронирования путешествий на лето.