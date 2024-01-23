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Под Кандалакшей на автодороге обнаружили раненого тюленя

Под Кандалакшей на автодороге нашли избитого тюленя

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Организация по защите животных «ДЖУЛЬБАРС»/VK

В Мурманской области на автодороге нашли окровавленного тюленя. Об этом сообщает организация по защите животных «Джульбарс».

Инцидент произошел в городе Кандалакша. Исходя из внешнего вида, волонтеры предположили, что животное избили.

«До ближайшего водоема очень далеко, сам приползти точно не мог», – сообщается в публикации.

Местные жители убрали тюленя с дороги и увезли в рабочий ангар. Спустя некоторое время, животное осмотрели. Специалист обработал раны и оказал другую необходимую помощь.

Как сообщает kp.ru, при осмотре у животного нашли незначительные повреждения. Общее состояние тюленя оценили как удовлетворительное.

В результате пострадавшего выпустили в естественную среду обитания.

Ранее в Петербурге в отходах на мусороперерабатывающем заводе нашли йоркширского терьера с переломом ребер.

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