Под Кандалакшей на автодороге обнаружили раненого тюленя

В Мурманской области на автодороге нашли окровавленного тюленя. Об этом сообщает организация по защите животных «Джульбарс».
Инцидент произошел в городе Кандалакша. Исходя из внешнего вида, волонтеры предположили, что животное избили.
«До ближайшего водоема очень далеко, сам приползти точно не мог», – сообщается в публикации.
Местные жители убрали тюленя с дороги и увезли в рабочий ангар. Спустя некоторое время, животное осмотрели. Специалист обработал раны и оказал другую необходимую помощь.
Как сообщает kp.ru, при осмотре у животного нашли незначительные повреждения. Общее состояние тюленя оценили как удовлетворительное.
В результате пострадавшего выпустили в естественную среду обитания.
Ранее в Петербурге в отходах на мусороперерабатывающем заводе нашли йоркширского терьера с переломом ребер.