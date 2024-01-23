В Петербурге мужчина угодил под трамвай сразу после того, как его сбила машина

В Петербурге на трамвайных путях нашли обездвиженного человека, которого за один вечер сбили дважды. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на управление МВД по региону.

Инцидент произошел недалеко от площади Александра Невского. По версии правоохранителей, около восьми часов вечера россиянин на автомобиле сбил пешехода в месте, где специальный переход отсутствует.

Затем петербуржца отбросило на трамвайные пути, где он попал под колеса трамвая. Водитель средства передвижения остановиться не успел.

После произошедшего движение трамваев по проспекту Обуховской обороны стало.

На данный момент личность мужчины не установили. Исходя из внешнего вида ему, предположительно, около 65 лет.

Ранее в Петербурге двух водителей обязали выплатить ребенку 3 млн рублей за депрессию.