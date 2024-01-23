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В российском селе школьники вынуждены учиться в строительных вагончиках

В дагестанском селе школьники учатся в строительных вагончиках

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Администрация МР «Бабаюртовский район»/VK

В селе Советское дети учатся в аварийном здании школы и строительных вагончиках. Об этом сообщает телеканал НТВ.

Дети уже десять лет вынуждены учиться в импровизированной школе в вагончиках из-за нехватки помещений. Хотя, по словам родителей учеников, условия в основном здании образовательного учреждения еще хуже. Жители села отметили, что зимой дети сидят за партами в пуховиках и шапках.

Занятия в школе проходят в три смены.

Как рассказали в администрации Бабаюртовского района, ранее в селе планировали построить новую школу, но возникли трудности.

«Начальный этап строительства школы в селе Советское был заложен еще в 2022 году. На тот момент Правительство Дагестана выделило более 10 миллионов рублей на формирование проектно-сметной документации для строительства образовательной организации. Однако деньги были возвращены, поскольку возникла проблема с землей, которая была выделена под строительство», — пояснили в пресс-службе администрации.

Власти района заявили, что в школе с рабочей поездкой побывал заместитель министра образования и науки Дагестана Халид Нурмагомедов. Чиновник встретился с родителями учащихся — в результате на собрании жители села приняли решение о ремонте старого здания, а в администрации пообещали выделить на эти цели средства.

Ранее в курганской школе объяснили, почему дети занимаются за теннисными столами вместо парт.

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