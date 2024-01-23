В Пермском крае следователи организовали проверку после высадки людей из поезда в лесу

Следователи Пермского края обратили внимание на инцидент с высадкой пассажиров на железной дороге. Об этом сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

Сотрудники ведомства проводят доследственную проверку. Специалисты выяснят все причины и обстоятельства произошедшего.

«По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц железной дороги», – сообщается в публикации.

Проверке предшествовала публикация в СМИ. По словам очевидицы, вместе с другими пассажирами она следовала в город Чернушка, но их высадили раньше из-за ошибки проводницы. Они осознали ошибку персонала, но не смогли вернуться в салон, так как поезд тронулся.

В результате россияне провели длительное время на морозе. Очевидице пришлось обратиться за медицинской помощью.

Ранее под Орлом водитель автобуса высадил ребенка на мороз из-за ошибки кассира автовокзала.