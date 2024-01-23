Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Петербурге жителям двух домов предстоит вакцинация от кори из-за очага инфекции

В Приморском районе Петербурга зафиксировали очаг кори

close
100%
OneSideProFoto/Shutterstock

В Приморском районе Санкт-Петербурге в двух домах медики зафиксировали случаи заболевания корью. Об этом сообщает kp.ru.

Случаи заболевания выявили в доме 10 на Плесецкой улице и доме 56 на Комендантском проспекте. Сотрудники ближайшего медицинского центре, по данным издания, начали опрашивать жителей домов об их самочувствии. В том числе в медучреждении просят связаться со специалистами через электронную форму на сайте.

Мы предоставляем возможность пройти опрос дистанционно через специальную форму для жителей дома. Наши сотрудники обработают запрос и свяжутся с вами для обсуждения дальнейших шагов, включая необходимость проведения вакцинации», — говорится в сообщении на сайте медицинской организации.

Ранее в Петербурге детская больница приостановила госпитализацию из-за карантина по кори.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами