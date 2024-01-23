Депутат Матвеев не стал отказываться от слов, возмутивших Кадырова

Депутат Госдумы Михаил Матвеев не приносил извинения лично главе Чечни Рамзану Кадырову после слов о мусульманах, сказанных в прошлогоднем интервью. Так в разговоре с «Газетой.Ru» политик прокомментировал видео с оправданиями перед российскими мусульманами, которое он опубликовал в своих соцсетях.

«Я извинился, если меня кто-то неправильно понял из наших российских мусульман. Лично Кадырова я никаким образом вообще не упоминал. В интервью, которое я давал в YouTube в прошлом году, речь шла о конкретной ситуации с миграционным потоком. Ситуации, когда родители мигрантов в какой-то школе запрещали проводить Новый год и ставить елку. Почему это вызвало такую бурную реакцию мне, по правде говоря, непонятно. Но я могу предположить: фрагменты этого интервью вбрасывались, так скажем, различными каналами, там искажали направленность моих высказываний», — объяснил Матвеев.

Депутат подчеркнул, что никогда не говорил ничего плохого о российских мусульманах. От своих слов, сказанных в вызвавшем вопросы интервью, политик отказываться не собирается.

«Я никогда по поводу российских мусульман ничего плохого не говорил и не собираюсь этого делать, потому что мы с ними спокойно живем. Речь шла о тех миллионах мигрантов, которые приезжают в нашу страну и не хотят соблюдать наши законы. Поэтому я бы все-таки призвал как-то немножко спокойнее на эту ситуацию смотреть, не надо на меня давить и выкручивать мне руки. Я пояснил ситуацию и пояснил, что если кто-то обиделся, то мне не трудно извиниться, если человек принял это на свой счет. Но это совершенно не значит, что я отказываюсь от своей позиции в отношении этого миграционного потока, который представляет угрозу национальной безопасности. Надеюсь, что сказанное мною там понятно», — сказал он.

Матвеев не стал отрицать, что решил записать видео с извинениями после реакции Рамзана Кадырова. При этом депутат отметил, что призыв «вытурнуть» его со стороны главы Чечни стал для него неожиданным.

«Видео я записал для того, чтобы загасить конфликт, который разрастался на ровном месте, и который мог каким-то образом дестабилизировать ситуацию в стране. Проще было сразу объяснить свою позицию, а не ждать, пока это выльется в какие-то глобальные разбирательства», — заключил политик.

До этого Рамзан Кадыров назвал Михаила Матвеева «безродным и трусоватым» и призвал его «вытурнуть». Поводом для такой реакции послужили слова депутата в одном из интервью на YouTube, где Матвеев рассуждал о миграционном потоке. Там депутат разделил мигрантов на «понимающих, куда они едут и готовых пусть не адаптироваться, но по крайней мере приезжать с пониманием, что со своим уставом в чужой монастырь не едут», и «дикарей, которые исповедуют радикальный ислам».

Позднее Матвеев опубликовал в своем Telegram-канале видео с объяснением своих слов и извинился пред теми, кого они задели. Депутат заявил, что имел в виду «террористов, шайтанов», а не российских мусульман.

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