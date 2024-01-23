Москвич отправлял заказы на адрес любимой, чтобы разобраться с курьером-соперником

В Москве случайный курьер пострадал после стрельбы в подъезде. Об этом сообщает mk.ru.

Инцидент произошел на улице Борисовские Пруды. Доставщик привез три смартфона к двери женщины. Около квартиры курьера встретил мужчина, выстрелил ему в голову из пневматической газобаллонной винтовки, забрал технику и сбежал. Врачи не смогли помочь доставщику.

Правоохранители нашли подозреваемого благодаря камерам. В беседе с сотрудниками МВД россиянин сообщил, что недавно пережил разрыв с женщиной, в доме которой произошла стрельба.

Вскоре возлюбленная нашла себе нового мужчину. Просмотрев ее соцсети, злоумышленник подумал, что новый партнер женщины работает курьером. Он решил вызывать доставщиков к двери россиянки до тех пор, пока не найдет этого мужчину. Пострадавший курьер напомнил ему нового возлюбленного женщины, поэтому подозреваемый выстрелил в него.

Россиянина приговорили к восьми годам колонии. Там ему также придется пройти курс лечения у психиатра.

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