Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Тамбове девушка напала на посетителей ТРЦ

В Тамбове несовершеннолетняя девушка избила гулявших по ТРЦ горожан

close
100%
Shutterstock

В Тамбовской области девушка избила посетителей ТРЦ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

Правоохранители обратили внимание на несовершеннолетнюю после публикаций в СМИ. На роликах заметно, как школьница бьет посетителей по лицу и замахивается на них ногой.

По версии правоохранителей, знакомые девушки снимали происходящее на камеру и в последствии публиковали в социальных сетях.

На данный момент прокуратура проводит проверку. Сотрудники ведомства дадут оценку действиям законных представителей несовершеннолетних. При наличии оснований, последуют меры прокурорского реагирования.

Ранее красноярские школьники записали нецензурный трек о своих учителях.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами