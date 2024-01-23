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Депутат Матвеев объяснился после предложения Кадырова его «вытурнуть»

Депутат ГД Матвеев извинился после поста Кадырова с предложением его «вытурнуть»

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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

Депутат Госдумы от партии КПРФ Михаил Матвеев ответил главе Чечни Рамзану Кадырову, который раскритиковал парламентария за слова о мусульманах. Видеообращение опубликовано в Telegram-канале народного избранника.

Матвеев заверил, что имел в виду тех террористов и «шайтанов» с которыми Рамзан Кадыров боролся у себя в республике и на Северном Кавказе и которые там были побеждены.

«Если кто-то из моих братьев, коллег, мусульман российских воспринял это на свой счет, мне не стыдно извиниться», — заявил депутат, отметив, что он подразумевал «борьбу с радикалами».

Перед этим Кадыров назвал провокацией высказывание депутата Государственной думы думы Михаила Матвеева о мусульманах и предложил «вытурнуть» из страны самого парламентария. Глава Чечни напомнил, что в настоящее время бойцы, исповедующие ислам, на равных служат с представителями других конфессий в зоне военной спецоперации на Украине.

Ранее Кадыров рассказал об отправке новых военных в зону СВО.

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