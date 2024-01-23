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Россиянин предстанет перед судом за систематическое истязание сожительницы и ее ребенка

В Пермском крае будут судить истязавшего сожительницу и ее сына мужчину

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Shutterstock

В Пермском крае будут судить мужчину, который систематически истязал сожительницу и ее десятилетнего сына. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По версии следствия, 33-летний житель Чердынского городского округа с апреля по начало октября прошлого года систематически истязал свою 41-летнюю сожительницу и ее десятилетнего сына. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он умышленно избивал их и совершал другие насильственные действия, которые носили характер истязания.

Сообщается, что на данный момент расследование уголовного дела об истязаниях завершено. Материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд, где будут рассмотрены по существу.

Ранее россиянку обвинили в истязании полуторагодовалой дочери.

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