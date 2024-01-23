В Бурятии 11-летний ребенок упал в яму и ошпарился кипятком

В Бурятии 11-летний ребенок получил ожоги после того, как провалился в яму. Об этом сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел в Кабанском районе. При каких обстоятельствах школьник оказался в яме, неизвестно. Информация его состоянии после произошедшего также отсутствует.

Правоохранители возбудили уголовное дело. По версии следствия, работник жилищно-коммунального предприятия не обеспечил безопасность на своем участке.

«В результате подмыва грунта образовалась яма, в которую провалился 11-летний мальчик, получив термический ожог тела», – сообщается в публикации.

Мужчину признали виновным в халатности. Его приговорили к семи месяцам исправительных работ. Помимо этого, предприятие обязали выплатить компенсацию морального вреда в размере 800 тысяч рублей.

Ранее в Якутии ребенок получил ожоги из-за прорыва трубы в детском саду.