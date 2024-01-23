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В Днепропетровской области Украины произошли взрывы

«Зеркало недели»: взрывы произошли на территории Днепропетровской области

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Vladyslav Musiienko/Reuters

Несколько взрывов произошло на востоке Украины. Об этом сообщило местное издание «Зеркало недели».

По информации журналистов, взрывы произошли на территории Днепропетровской области. Однако иные подробности, включая количество взрывов, пока не раскрываются.

При этом украинское издание «Общественное» заявило, что взрывы произошли в городе Днепре (ранее — Днепропетровск). В свою очередь, представители властей не делали никаких официальных заявлений по этому поводу.

Сейчас на всей территории страны объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-ресурса для оповещения населения, в котором все регионы Украины отмечены красным цветом.

Днем 23 января взрывы произошли в городе Херсоне, который находится под контролем украинских властей.

В тот же день звуки взрывов раздались в украинском Харькове. Позже новостное агентство ТАСС со ссылкой на местные экстренные службы сообщило, что в населенном пункте упали ракеты от систем противовоздушной обороны (ПВО) Украины.

Ранее на Украине сообщили о самом масштабном повреждении газопровода с начала зимы.

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