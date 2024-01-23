Россиян высадили из поезда в холод в лесу из-за ошибки проводницы

В Пермском крае пассажиры поезда оказались ночью в лесу. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Несколько пассажиров, следовавших из Екатеринбурга, должны были выйти в городе Чернушка, но их высадили раньше, ночью. По словам очевидицы, проводница заявила, что людей привезли на нужную станцию. При этом пассажиры осознали ошибку персонала, но не смогли вернуться в салон, так как поезд уже тронулся.

Очевидица добавила, что рядом не было домов, фонарей или связи. Из-за этого им пришлось идти несколько километров по лесу. Спустя некоторое время, людей подобрал товарный поезд. После поездки девушке пришлось обратиться в больницу из-за сильного переохлаждения.

Позже выяснилось, что проводница перепутала время прибытия. Поезд отставал от расписания, но женщина об этом не знала.

В Чернушке родители девушки попытались выяснить обстоятельства произошедшего, но внятного ответа не получили.

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