Задержанный по подозрению в шпионаже житель Запорожской области предстанет перед судом

Задержанный в Запорожской области гражданин Украины, который подозревается в шпионаже, предстанет перед судом. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Прокуратура Запорожской области направила в суд уголовное дело в отношении 42-летнего фигуранта, отметили в ведомстве.

По версии следствия, с августа по декабрь 2022 года обвиняемый жил в селе Терпенье Запорожской области и собирал сведения о местах дислокации и маршрутах передвижения российских военных подразделений.

В ведомстве выяснили, что информацию мужчина передавал по мессенджеру своему родственнику, который проходит службу в ВСУ. Следствие полагает, что данные могли использовать против Вооруженных сил РФ.

До этого управление ФСБ по Хабаровскому краю заявило, что задержанного в Хабаровске агента украинской разведки заключили под стражу. По данным ведомства, житель Хабаровска планировал ликвидировать российских военных. Также в ФСБ установили, что он собирался передать украинским спецслужбам данные об используемых Вооруженными силами РФ радиочастотах.

Ранее в отношении жительницы Ижевска возбудили уголовное дело за участие в украинской организации.