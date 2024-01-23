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Пермяк украл у знакомых винтовку с прицелом, золотые зубы и гитару

В Перми мужчину будут судить за кражу золотых зубов, винтовки и гитары

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Shutterstock

В Перми будут судить мужчину, укравшего у знакомых золотые зубы, гитару и винтовку с прицелом. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в конце лета прошлого года. Две женщины пустили пожить в свою квартиру 20-летнего молодого человека, который присматривал за животными в период отсутствия хозяев.

В сентябре одна из них обратилась в полицию с заявлением о краже личных вещей на общую сумму более 22 тысяч рублей. Из квартиры пропали золотая коронка для зубов, гитара, блендер и пневматическая винтовка с прицелом.

По версии следствия, юноша похитил вещи и сдал их в ломбард. Вырученные деньги он потратил по собственному усмотрению.

Сейчас молодой человек находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело о краже направлено в суд.

Ранее стало известно, что россиянин, ставший курьером мошенников через сайт знакомств, предстанет перед судом.

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